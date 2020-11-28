Emniyet Genel Müdürlüğü'nden sahte belge uyarısı
Emniyet Genel Müdürlüğü, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla vatandaşları sahte corona virüs genelgelerine karşı uyardı.
28 Kasım 2020, Cumartesi 22:29 Son Güncelleme:
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EGM'den yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
Bazı sosyal medya platformlarında 'Genelge' başlığı ile paylaşılan belgeler sahtedir.
Covid-19 tedbirleri ile alaka alınacak tüm tedbirler Resmi Kanallar vasıtasıyla duyurulur.
Bu tür kaynağı belli olmayan sahte belgelere itibar etmeyiniz.
https://twitter.com/EmniyetGM/status/1332759604837683201