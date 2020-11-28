Türkiye Emniyet Genel Müdürlüğü'nden sahte belge uyarısı

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden sahte belge uyarısı

Türkiye

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden sahte belge uyarısı

Emniyet Genel Müdürlüğü, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla vatandaşları sahte corona virüs genelgelerine karşı uyardı.

28 Kasım 2020, Cumartesi 22:29 Son Güncelleme:
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EGM'den yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

Bazı sosyal medya platformlarında 'Genelge' başlığı ile paylaşılan belgeler sahtedir.

Covid-19 tedbirleri ile alaka alınacak tüm tedbirler Resmi Kanallar vasıtasıyla duyurulur.

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Bu tür kaynağı belli olmayan sahte belgelere itibar etmeyiniz.


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