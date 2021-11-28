Türkiye Emniyet kemeri detayı! Korkunç kazada can verdi

Emniyet kemeri detayı! Korkunç kazada can verdi

Türkiye

Emniyet kemeri detayı! Korkunç kazada can verdi

Antalya'da alt geçitte virajı alamayan panelvan sürücüsü, demir bariyere çarpıp camdan fırladı ve karşı şeritten gelen otomobilin camı ile kapısına çarparak yola düştü. Ağır yaralanan sürücü, olay yerinde sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Kazada sürücünün boş olan yolcu koltuğundaki emniyet kemerinin takılı, kendisininkinin ise takılı olmadığı dikkat çekti.

28 Kasım 2021, Pazar 22:10 Son Güncelleme:
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Kaza, Muratpaşa ilçesi Mevlana Caddesi üzerindeki alt geçitte saat 19.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mahmut Yavaşcan’ın (35) kullandığı 32 AS 946 plakalı panelvan, virajı alamayıp alt geçitteki bariyerlere çarptı.

Çarpmanın etkisiyle camdan fırlayan Yavaşcan, karşı istikametten gelen Anıl K. (35) idaresindeki 07 AOA 794 plakalı otomobilin camına çarptı, ardından yola düştü. Anıl K. ve diğer sürücülerin 112 Acil Çağrı Merkezine haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve polis sevk edildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı

Yerde hareketsiz biçimde yatan Yavaşcan, ilk müdahalenin ardından ambulansa alındı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Mahmut Yavaşcan hayatını kaybetti. Olayın halen şokunda olan otomobil sürücüsü Anıl K., “Kendi aracının camından fırlayıp, benim aracımın üzerine düştü” dedi.

Öte yandan hayatını kaybeden sürücünün kullandığı panelvanda, yolcu koltuğundaki emniyet kemerinin takılı olduğu, kendi kemerinin ise takılı olmadığı dikkat çekti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA

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