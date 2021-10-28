Türkiye Emniyet kemeri sayesinde hayata tutundu

Emniyet kemeri sayesinde hayata tutundu

Türkiye

Emniyet kemeri sayesinde hayata tutundu

Tokat'ta yola dökülen yağ nedeniyle kontrolden çıkan otomobil, takla atarak ters şekilde durdu. Devrilerek metrelerce sürüklenen otomobilde emniyet kemeri takılı olan sürücü Mustafa Delioğlan (67), kazayı yara almadan atlattı.

28 Ekim 2021, Perşembe 22:42 Son Güncelleme:
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Kaza, saat 16.30 sıralarında Tokat-Sivas karayolunda meydana geldi. Tokat'tan Sivas istikametine seyir halinde olan Mustafa Delioğlan yönetimindeki 05 FE 969 plakalı otomobil, Kızıliniş mevkisine geldiğinde yola dökülen yağ nedeniyle kontrolden çıktı. Araç takla atarak ters döndü. Kaza sırasında emniyet kemeri takılı olan Mustafa Delioğlan araçtan yara almadan çıktı.

Tokat'ta yola dökülen yağ nedeniyle kontrolden çıkan otomobil, takla atarak ters şekilde durdu. Devrilerek metrelerce sürüklenen otomobilde emniyet kemeri takılı olan sürücü Mustafa Delioğlan (67), kazayı yara almadan atlattı. 

Kaza, saat 16.30 sıralarında Tokat-Sivas karayolunda meydana geldi. Tokat'tan Sivas istikametine seyir halinde olan Mustafa Delioğlan yönetimindeki 05 FE 969 plakalı otomobil, Kızıliniş mevkisine geldiğinde yola dökülen yağ nedeniyle kontrolden çıktı. Araç takla atarak ters döndü. Kaza sırasında emniyet kemeri takılı olan Mustafa Delioğlan araçtan yara almadan çıktı.

Fatih YILMAZ- Halil İbrahim YEL/TOKAT (DHA)

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