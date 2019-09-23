Emniyet kemeri yerine toka taktı, kazada can verdi Zonguldak’ta hafif virajı alamayarak 36 metreden şarampole yuvarlanan aracın sürücüsü kazada öldü. Yapılan olay yeri incelemesinde ise emniyet kemerinin takılı olmadığı, emniyet kemeri yuvasına metalden yapılma toka takıldığı tespit edildi