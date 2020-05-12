Emniyet müdür yardımcısı ve komiserden sosyal mesafesiz parti

Ankara’da emniyet müdür yardımcısı olarak görev yapan F.E. ve komiser Z.Y., iddiaya göre, çiftlik evi kiraladı. Emniyet görevlileri, bir süre sonra organizatör Fatih T. ile irtibata geçti. Görüşmenin ardından Fatih T., yanına bir grup yabancı uyruklu kadını da alarak, çiftlik evine gitti.

Burada corona virüs salgınına rağmen parti düzenlenirken, sosyal mesafe kuralı hiçe sayılıp, müzik eşliğinde dans edildi, alkol alındı. Eğlence sırasında organizatör Fatih T., alkolün de etkisiyle sosyal paylaşım sitesi Instagram'daki hesabından canlı yayına geçti.









Görev yeri değişti

Bunun üzerine emniyet müdür yardımcısı ile komiseri tanıyan polis memurları yayını kaydederek durumu Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz’a aktardı. DHA'nın da ulaştığı görüntüleri izleyen Yılmaz'ın tepki gösterip, hem emniyet müdür yardımcısının hem de komiserin görev yeri değiştirildi.

DHA





İlgili Haberler İstanbul'da corona tedbirlerini hiçe sayan Nijeryalıların partisine baskın



