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Türkiye Emniyet müdür yardımcısı ve komiserden sosyal mesafesiz parti

Emniyet müdür yardımcısı ve komiserden sosyal mesafesiz parti

Türkiye

Emniyet müdür yardımcısı ve komiserden sosyal mesafesiz parti

Corona virüs salgını ile mücadele edilen dönemde Ankara'da emniyet müdür yardımcısı ile komiserin kiraladığı çiftlik evinde düzenledikleri partiye ilişkin görüntüler ortaya çıktı.

12 Mayıs 2020, Salı 11:33 Son Güncelleme:
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Ankara’da emniyet müdür yardımcısı olarak görev yapan F.E. ve komiser Z.Y., iddiaya göre, çiftlik evi kiraladı. Emniyet görevlileri, bir süre sonra organizatör Fatih T. ile irtibata geçti. Görüşmenin ardından Fatih T., yanına bir grup yabancı uyruklu kadını da alarak, çiftlik evine gitti.

Burada corona virüs salgınına rağmen parti düzenlenirken, sosyal mesafe kuralı hiçe sayılıp, müzik eşliğinde dans edildi, alkol alındı. Eğlence sırasında organizatör Fatih T., alkolün de etkisiyle sosyal paylaşım sitesi Instagram'daki hesabından canlı yayına geçti.



Görev yeri değişti

Bunun üzerine emniyet müdür yardımcısı ile komiseri tanıyan polis memurları yayını kaydederek durumu Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz’a aktardı. DHA'nın da ulaştığı görüntüleri izleyen Yılmaz'ın tepki gösterip, hem emniyet müdür yardımcısının hem de komiserin görev yeri değiştirildi.

DHA


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