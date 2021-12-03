Türkiye Emniyet Müdürlüğü açıkladı: Suçüstü yakalandılar

Emniyet Müdürlüğü açıkladı: Suçüstü yakalandılar

Türkiye

Emniyet Müdürlüğü açıkladı: Suçüstü yakalandılar

Van’da polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda internet sitesi üzerinden dolandırıcılık yaptıkları belirlenen 2 şüpheli, bir banka şubesinde parayı çektikleri esnada suçüstü yakalandı.

03 Aralık 2021, Cuma 18:24 Son Güncelleme:
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Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Van ve Ankara Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince, sosyal medya platformlarında araba çekilişi reklamı üzerinden paylaşımda yer alan linke tıkladığında bankaya ait internet sitesine benzer phishing (oltalama) yöntemi ile hazırlanan internet sitesi üzerinden yapılan dolandırıcılık faillerinin yakalanmasına yönelik çalışma yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Van’da bulunan bir banka şubesi içerisinde parayı çektikleri anda suçüstü yakalanan 2 şüpheli şahsın yapılan üst aramalarında; 50 bin TL nakit paraya ve farklı kişilere ait banka/kredi kartları ile dijital materyallere el konulmuştur. Şüphelilerden birinin ‘silahlı terör örgütü kurma, yönetme veya üye olma - görevi yaptırmamak için direnme (görevli memura mukavemet)’ suç kayıtları bulunduğu anlaşılmıştır. Yakalanan 2 şüpheli şahıs işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilmiştir" denildi.

İHA

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