İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terör ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri de saldırı olayını çok yönlü araştırmak için inceleme başlatırken, zanlıya ait cep telefonu, e-posta ve sosyal medya hesaplarını da incelemeye aldı.

YARALI POLİS MÜDÜRÜ POLAT YOĞUN BAKIMDA

Karın bölgesine aldığı kurşunla yaralanan Personel Şube Müdürü Ercan Polat'ın tedavi gördüğü hastanede ameliyattan çıkarak Yoğun Bakım Ünitesi'ne alındığı belirtildi.

Yaralı polis Polat'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu, hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi.

BAKAN SOYLU'DAN DUYGUSAL PAYLAŞIM

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve İçişleri Bakanlığı, Twitter hesaplarından Şehit Emniyet Müdürü Altuğ Verdi için başsağlığı mesajları yayınladı.

Bakan Soylu, Twitter’dan yaptığı paylaşımda, "Devlet üzülür mü? Üzülsün. Çok iyi bir yöneticisini, kendisini sevdiren bir evladını, milletine hizmet eden bir kahramanını kaybetti. Altuğ Müdürüm, şehidim... Hakkını helal et. Hepimizin başı sağolsun" ifadelerini kullandı.

KARDEŞİNDEN YÜREK BURKAN PAYLAŞIM

Öte yandan, uğradığı silahlı saldırıda şehit edilen Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin kardeşi Volkan Verdi, kişisel sosyal medya hesabından bir yazı paylaştı. Şehit olan ağabeyinin tayinin cennete çıktığını belirten Volkan Verdi, yaptığı paylaşımında, "Sana dar gelmeyecek makberi kimler kazsın? Gömelim gel seni tarihe desem, sığmazsın. Ailemizin gözbebeği canım abim Altuğ Verdi'nin tayini cennete çıktı. Allah'ım seni şehitlik mertebesinde ağırlasın. Adını, namını, karakterini, sevgini sonsuza kadar yaşatacağım" ifadelerini kullandı.

Volkan Verdi'nin yürek burkan paylaşımına binlerce takipçi yorumda bulanarak acılı aileye taziye dileklerinde bulundu.

Şehit Verdi'nin babası Ertuğrul Verdi, İstanbul'dan geldikleri Rize'de taziyeleri kabul etti.

ŞEHİDİN EŞİ AYAKTA ZOR DURDU

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da, Portakallık Mahallesi'ndeki evlerinde ziyaret ettiği aileye taziyelerini iletti. Şehidin eşi Leyla Verdi ise evden çıkarak otopsinin yapıldığı Adli Tıp Kurumu'na geçti. Leyla Verdi'nin ayakta durmakta zorlandığı görüldü.

Bu haberi de okudular Binali Yıldırım: Şehit Altuğ Verdi benim de korumalığımı yapmıştı

Bu haberi de okudular İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Devlet üzülür mü? Üzülsün...