Türkiye Emniyet önünde bıçaklı kavga! Polis memuru ve bekçi yaralandı

Emniyet önünde bıçaklı kavga! Polis memuru ve bekçi yaralandı

Türkiye

Emniyet önünde bıçaklı kavga! Polis memuru ve bekçi yaralandı

Kırıkkale’de, iki husumetlinin tartışmasına akrabaları da karışında emniyet önünde kavga çıktı. Kavgayı ayırmaya çalışan polis memuru, bekçi ve gruplardan bir kişi bıçakla yaralandı.

18 Nisan 2021, Pazar 17:17 Son Güncelleme:
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Olay, saat 14.30 sularında Cumhuriyet Meydanı İl Emniyet Müdürlüğü binası yanında bulunan polis merkezi önünde meydana geldi. S.A. aralarında daha önceden husumet bulunan akrabası O.Ç. ile şikayet için geldiği polis merkezi önünde karşılaştı. İkili arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Bu sırada ikilinin akrabaları da kavgaya karıştı. Bıçaklı kavgaya, polis merkezinde bulunan görevli polis ve bekçiler müdahale etti.


Kavgada S.A. bıçakla, O.Ç. ise darp edilerek yaralandı. Kavgaya müdahale eden polis memuru Ayetullah Kızılarslan sırtından, bekçi Ekrem Dinç de elinden bıçakla yaralandı. Polis Kızılarslan, meslektaşları tarafından araçla hastaneye kaldırıldı. Diğer yaralı 3 kişi ise olay yerine çağrılan ambulanslarla hastaneye sevk edildi.

Tedavi altına alınan yaralılardan S.A.'nın hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi.

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