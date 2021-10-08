Emniyet ve MİT'ten ortak operasyon! 'Siyasal veya Askeri Casusluk' yaptılar
Emniyet ve MİT'in ortak operasyonunda devletin gizli kalması gereken bilgilerini 'Siyasal veya Askeri Casusluk' amacıyla temin etme faaliyeti yürüttükleri belirtilen 6 şüpheli gözaltına alındı.
08 Ekim 2021, Cuma 12:19 Son Güncelleme:
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İstanbul ve Antalya'da İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Milli İstihbarat Teşkilatı'nın ortak düzenlediği operasyonda silahlı eylem arayışında oldukları ve devletin gizli kalması gereken bilgilerini 'Siyasal veya Askeri Casusluk' amacıyla temin etme faaliyeti yürüttükleri belirtilen 6 şüpheli gözaltına alındı.