Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Yüksek Değerlendirme Kurulu ve Merkez Değerlendirme Kurulu'nca yürütülen rütbe terfi işlemlerine dair alınan kararların belli olduğu kaydedildi.

Buna göre, 223 personel 2. sınıf emniyet müdürlüğüne, 307 personel 3. sınıf emniyet müdürlüğüne, 167 personel 4. sınıf emniyet müdürlüğüne, 106 personel emniyet amirliğine, 93 personel başkomiserliğe ve 947 personel komiserliğe terfi ettirildi.

AA