Türkiye Emniyet'ten '12 Nisan' açıklaması

Emniyet'ten '12 Nisan' açıklaması

Türkiye

Emniyet'ten '12 Nisan' açıklaması

Emniyet Genel Müdürlüğü, Twitter'da #12Nisan etiketiyle yapılan paylaşımlarla ilgili önemli bir açıklama yaptı.

12 Nisan 2021, Pazartesi 12:53 Son Güncelleme:
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Emniyet'ten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, sosyal medya ortamında 7/24 esasına göre sanal devriye faaliyetleri yürütmektedir. 12.04.2021 tarihinde sosyal medya platformları üzerinden #12Nisan etiketi adı altında paylaşımlar yapılmaktadır. Bu paylaşımlar içerikleri itibariyle sosyal medya terörüdür. Bu tür paylaşımlara asla müsaade edilmeyecektir. Bu etiket adı altında suç işleyen hesaplar tespit edilerek gerekli soruşturmalar başlatılmıştır.''


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