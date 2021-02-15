Türkiye Emniyet'ten, Gara'da şehit edilen polisin 'KHK ile ihraç edildiği' iddiasına yalanlama

Emniyet'ten, Gara'da şehit edilen polisin 'KHK ile ihraç edildiği' iddiasına yalanlama

Türkiye

Emniyet'ten, Gara'da şehit edilen polisin 'KHK ile ihraç edildiği' iddiasına yalanlama

Emniyet Genel Müdürlüğü, Gara'da şehit edilen 13 vatandaşımızdan biri olan polis memuru Vedat Kaya'nın 'PKK tarafından kaçırıldıktan sonra KHK ile ihraç edildiği' iddialarını yalanladı.

15 Şubat 2021, Pazartesi 14:10 Son Güncelleme:
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Emniyet Genel Müdürlüğü'nden, "Şehit edilen polis memuru Vedat Kaya'nın, PKK tarafından kaçırıldıktan sonra KHK ile ihraç edildiği" yönündeki iddialara yönelik bir açıklama geldi. İddiaların asılsız olduğu belirtildi.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bazı sosyal medya platformlarında yer alan, "şehit edilen polis memuru Vedat Kaya'nın, PKK tarafından kaçırıldıktan sonra KHK ile ihraç edildiği" yönündeki haberler kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır.

KHK'lar kapsamında yapılan kamu görevinden çıkarma işlemleri, ilgililerin isimleri ile birlikte Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmektedir. Şehidimiz hakkında bu kapsamda herhangi bir işlem tesis edilmediği de ilgili KHK listelerine bakıldığında görülecektir.

Şehit polis memuru Vedat Kaya'nın memuriyet hakları, PKK terör örgütü tarafından kaçırıldığı günden bu yana kesintisiz olarak devam etmiştir.

Menfur olayın ardından şehitlik işlemleri de başlatılmıştır.

Şehitler üzerinde yapılmaya çalışılan bu tür provokasyon girişimleri, hem şehidimizin ailesi ve yakınlarını hem de Emniyet teşkilatını derinden üzmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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