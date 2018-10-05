Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, İçişleri Bakanlığı'nın 100 günlük eylem planında trafik güvenliğine yönelik ortaya koyduğu, "önceki yılın aynı dönemine göre denetimlerin yüzde 2 oranında artırılarak, ölümlü ve yaralanmalı trafik kazalarının yüzde 2 azaltılması" hedefinin gerçekleştirilmesi için valiliklerce "Trafik Kazalarını Önleme Planı" oluşturuldu.

DRONE VE HELİKOPTERLE DENETİM YAPILDI

Bu plan kapsamında kentlerde trafiğin yoğun olduğu güzergahlar ile kavşaklarda bugün havadan helikopter ve drone ile trafik denetimi yapıldı.

Denetimlerde, otoyollarda ve şehirlerarası karayollarında gözlenen sağ şeritte veya bankette uygunsuz durumda bekleme, ağır taşıtların uygunsuz şerit kullanımı, tehlikeli şerit değiştirme-makas atma, hatalı sollama, yakın takip ve karayolu üzerinde zorunlu haller dışında duraklamak/park etmek gibi ihlallerin önlenmesi başta olmak üzere, ana arterlerde trafiği aksatacak durum ve ihlallere daha hızlı müdahale edilmesi sağlanacak. Hava destekli denetimlerin haftanın değişik günleri ve saatlerinde sürdürüleceği öğrenildi.

AA