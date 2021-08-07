Türkiye Emniyet'ten yeni açıklama! Ümitcan Uygun'un ağabeyi de tutuklandı

Emniyet'ten yeni açıklama! Ümitcan Uygun'un ağabeyi de tutuklandı

Türkiye

Emniyet'ten yeni açıklama! Ümitcan Uygun'un ağabeyi de tutuklandı

Dün akşam gözaltına alınan Ümitcan Uygun’un ağabeyi Erol Uygun'un da tutuklandığı bildirildi.

07 Ağustos 2021, Cumartesi 14:01 Son Güncelleme:
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Ümitcan Uygun'un ağabeyi Erol Uygun, kardeşinin Esra Hankulu'nun ölümüyle ilgili gözaltına alınmasının ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımları sonrası dün gözaltına alındı. Ankara Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, "Esra Hankulu'nun ölümüyle ilgili olarak Ümitcan Uygun'un gözaltına alınması sonrası, '@umitcanuygun_' sosyal medya hesabı üzerinden, devletimizi aşağılayıcı paylaşımlar yaptığı tespit edilen ağabeyi Erol Uygun, cumhuriyet savcılığının talimatıyla 6 Ağustos 2021 günü yakalanarak gözaltına alınmıştır. Konuyla ilgili adli işlemler devam etmektedir" denildi.

Erol Uygun da emniyetteki işlemlerinin ardından bu sabah sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


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