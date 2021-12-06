Emotet adlı botnet’in yeniden ortaya çıktığı açıklandı

Son on yılın en tehlikeli botnet'lerinden ve siber suç hizmetlerinden biri olan Emotet'in faaliyetlerini, ilk kez 2014'te tespit edildiğinden beri takip etmeye devam ediyor. Ocak 2021'de Europol, Emotet'in operasyonlarının kapatıldığını duyurdu ve çetenin önemli aktörlerini tutukladı. Kaspersky, son zamanlarda bu olağanüstü kötü amaçlı yazılım ailesinin artan etkinliğini tespit etti.

Kaspersky Güvenlik Uzmanı Denis Parinov konu hakkında,"Emotet örnekleri şu anda yayılmaya devam ediyor. Emotet üyelerinin tutuklanmadan önceki faaliyetleri kadar büyük ölçekte olmasa da önceki yıllara göre en az iki kat daha az etkinlik tespit ediyoruz. Öte yandan, yeni örneklerin incelenmesi, Emotet'in artık daha agresif çalıştığını gösterdi. Özellikle, Emotet örnekleri, kötü amaçlı MSOffice belgeleri (Emot indiricileri olan) içeren e-postalar göndermekten sorumlu spam modüllerinin yanı sıra tarayıcılardan ve e-posta istemcilerinden şifreleri, e-postaları ve Outlook ve Thinderbird'deki kişi listelerini çalmaktan sorumlu olan farklı modülleri aktif olarak indiriyor” dedi.

Emotet'ten korumak için alınması gereken önlemler şu şekilde: