Ekonomi Emoyra e-ticaretin öncüsü olma yolunda

Emoyra e-ticaretin öncüsü olma yolunda

Ekonomi

Emoyra e-ticaretin öncüsü olma yolunda

Emoyra ve Woofour markalarını kurarak e-ticaret sektörüne yenilik getiren ve markanın çatısı altındaki ürünleri kendi bünyesinde üreten Turaç Ünal, Sakarya Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Finansman Bölümü 21 Gün 37 Derece İş Topluluğu’nun düzenlediği 360 Derece Startup Etkinliği’ne konuk oldu. İzmir merkezli Emoyra markasının başlangıcından günümüze yolculuğunu gençlerle paylaşan Ünal, uzun bir lojistik sektörü deneyiminin sonrası girişimcilik yolculuğuna çıktığını anlattı.

02 Aralık 2021, Perşembe 15:14 Son Güncelleme:
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Yeni iş fikirlerinin önemine vurgu yapan Ünal, tecrübelerinin kendisine e-ticarette ezberleri bozmak için yol gösteren bir rehber olduğunu ifade etti. Kadın ayakkabısı sektöründeki Emoyra markasının yaratıcısı Ünal, her zaman cesur hamlelerde bulunmanın önemli olduğunu ifade etti. Girişimciliğin mesaisi olmayan ancak tutku ve bir amaçla başarı getirecek bir macera olduğunu belirten Ünal; iş hayatında olumsuzlukların üstesinden gelebilmek için cesur ve kararlı adımlar gerektiğini belirtti.

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