Emoyra e-ticaretin öncüsü olma yolunda

Yeni iş fikirlerinin önemine vurgu yapan Ünal, tecrübelerinin kendisine e-ticarette ezberleri bozmak için yol gösteren bir rehber olduğunu ifade etti. Kadın ayakkabısı sektöründeki Emoyra markasının yaratıcısı Ünal, her zaman cesur hamlelerde bulunmanın önemli olduğunu ifade etti. Girişimciliğin mesaisi olmayan ancak tutku ve bir amaçla başarı getirecek bir macera olduğunu belirten Ünal; iş hayatında olumsuzlukların üstesinden gelebilmek için cesur ve kararlı adımlar gerektiğini belirtti.

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