Empanadas nedir, nasıl yapılır? İşte adım adım empanadas tarifi

Latin ülkelerinde sıklıkla yapılan empanadas dünya çapında ünlüdür. Genelde geleneksel fırınlarda satılırlar. Bir börek çeşidi olan empanadas, sığır kıyması, tavuk, guava, peynir ya da peynir ve guava ile doldurulurlar. Peki, empanadas nasıl yapılır? Tüm detaylarıyla empanadas tarifi, yapılışı, malzemeler, püf noktası...

Empanada, İspanya, Orta Amerika (Meksika), Filipinler ve başta Şili, Arjantin, Paraguay, Uruguay, Peru, Bolivya, Kolombiya, Ekvador ve Venezuela olmak üzere Güney Amerika'da içi doldurularak yapılan ve yenen bir börektir. Bolivya'da Empanada'ya Salteña denir ki adını, kökeninin geldiği yer olarak tahmin edilen Arjantin şehri Salta'dan alır.

Arjantin'de empanadalar genelde 10 cm civarında ve yarımay şeklindedir. Sığır eti doldurulmuş (empanada de carne), tavuk eti doldurulmuş (empanada de pollo), jambon ve peynir doldurulmuş (empanada de jamón y queso) ve diğer malzemelerle doldurulmuş (ton balığı, soğan, ıspanak, vb.) empanada türleri mevcuttur.

Empanadas de carne 'nin iki versiyonu vardır: acı ve normal. En başta Córdoba eyaleti'nde sevilen Empanadas Árabes kendine özgü üçgen şeklinde olup, kıyma, soğan ve limonsuyu ile doldurulur. Empanadaların malzeme ve tarifleri eyaletlere göre değişkenlikler gösterir.

Empanadas tarifi

Empanadas malzemeleri

Hamur için:

2 su bardağı un

1 yemek kaşığı elma sirkesi

1 adet yumurta

1 yemek kaşığı margarin

Yarım bardaktan biraz az su

Yarım çay kaşığı tuz

Tavuklu harç için:

1 su bardağı tavuk suyu

2 adet küçük havuç

1 adet domates

2 adet tavukgöğsü

30 ml zeytinyağı

1 diş sarımsak

1 adet soğan

Kuzu etli harç için:

15 ml eritilmiş tereyağı

15 ml sıvıyağ

1 adet soğan

1 diş sarımsak

500 gram parça kuzu eti

Çeyrek su bardağı krema

100 gram kaşar peyniri rendesi

2 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 su bardağı haşlanmış bezelye

2 dal taze kekik

Üzeri için:

1 adet yumurta sarısı

Hamuru hazırlamak için tüm malzemeleri ’e alın ve karıştırın. (Malzemelerin koyuluş sırası önemli değil ) Tüm malzemeleri hamur sert bir hale gelene kadar ’te yoğurun. Daha sonra 30 dakika bekletmek üzere streç filme sarın. Hamur dinlendiği sırada tavuk, havuç, soğan ve sarımsağı çok ufak şekilde ile küp küp doğrayın. Bir tavaya zeytinyağı koyun ve doğradığınız malzemeleri ’ta soteleyin. Domatesleri de aynı şekilde doğrayın ve tavaya ekleyin. Baharatları ve tavuk suyunu da ekledikten sonra suyunu çekene kadar pişirin. Piştikten sonra ocaktan alıp soğumaya bırakın. Etli iç harç içinse tereyağı ve sıvıyağı tavada ısıtın. Küçükçe doğradığınız kuzu etlerini tavaya alıp suyunu çekene kadar pişirdikten sonra soğan ve sarımsağı ekleyin. Bezelye ve baharatları tavaya katın ve sotelemeye devam edin. Etler pişmeye yaklaştığında kremayı ekleyin ve karıştırın. Piştikten sonra soğuması için tezgaha alın. Hamuru alın ve düz zeminde çok ince olmayacak şekilde açın. Hamurdan büyük fincan tabakları boyutunda yuvarlar kesin. İçine dilediğiniz harcı koyup yarım ay şeklinde kapatın. Kenarlarını açılmaması için çatalla bastırın. Yağlı kağıt serilmiş tepsiye alın ve üzerine yumurta sarısı ve su karışımı sürün. 200 derecede 15-20 dakika pişirin.



