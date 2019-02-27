Emrah Avrupa'da veda konserine çıkıyor
Şarkıcı Emrah, Avrupa'da veda turnesine çıkacağını açıklayıp sosyal medyadan hayranlarına seslendi
Şarkıcı Emrah, 'Müziği bırakıp artık sadece ailemle vakit geçireceğim’ demişti.
AVRUPA TURNESİNE ÇIKIYOR
Emrah, son kez Avrupa turnesine çıkacağını açıkladı.
Hayranlarına sosyal medyadan seslenen Emrah, 'Heyecan dorukta.Nedenine gelince, yakın zamanda Avrupa konserlerimiz başlıyor. Yani ben yıllar sonra sevenlerimle tekrar buluşacağım. Bunun mutluluğunu yaşıyorum.' dedi.
Emrah, geçtiğimiz günlerde, metroda İstanbul Kart doldururken görüntülenmişti.