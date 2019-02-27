Şarkıcı Emrah, 'Müziği bırakıp artık sadece ailemle vakit geçireceğim’ demişti.

AVRUPA TURNESİNE ÇIKIYOR

Emrah, son kez Avrupa turnesine çıkacağını açıkladı.

Hayranlarına sosyal medyadan seslenen Emrah, 'Heyecan dorukta.Nedenine gelince, yakın zamanda Avrupa konserlerimiz başlıyor. Yani ben yıllar sonra sevenlerimle tekrar buluşacağım. Bunun mutluluğunu yaşıyorum.' dedi.

Emrah, geçtiğimiz günlerde, metroda İstanbul Kart doldururken görüntülenmişti.