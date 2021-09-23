Maçın ardından golden sonra yaşananları anlatan Emrah Başsan, şöyle konuştu:

"Galatasaray'ın ekmeğini yedim. Küçüklükten beri herkesin tuttuğu takım vardır. Ben hiçbir zaman inkar etmedim. Gol attığım için mutlu oldum. Tuttuğum takım olunca duygusal anlar yaşadım.

Tabii şu anda ekmeğimizi Kayserispor'dan kazanıyoruz. Dolayısıyla burada elimden geleni yapıyorum. Annem çok iyi biliyor neler yaşadığımı, hangi duygularla sahaya çıktığımı. Bu maç onun için oynayacağım bir maçtı. Bugünü anlamlı kılan golümü de kendisine, anneme hediye etmek istiyorum."