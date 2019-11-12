Daha önce yaptığı akustik çalışmalarla sosyal medyada dikkat çeken , geçtiğimiz yıl İrem Derici’ ye verdiği şarkısı ‘’Tek Tabanca’’ ile başarısından söz ettiren besteci, söz yazarı ve prodüktör Emrah Demiralp; ilk single’ ı “Güzel Kadın”ı yayımladı. Sözü ve müziği Turgut Raviş’e ait olan Güzel Kadın adlı şarkıya Utku Çılgın yönetmenliğinde klip çekildi. Video klipte Emrah Demiralp’e Polonyalı model Polina Chepurnova eşlik etti.





Güzel Kadın single’ının kapak resmi ise, prodüktör Nino Varon’nun yaptığı ve Demiralp’e hediye ettiği bir kadın resmi.

Emrah Demiralp ‘in özel yorumu ile Güzel Kadın aynı zamanda kendi yapım firması olan ‘’Müzikal İşler Production’’ etiketi ile tüm dijital platformlarda yerini aldı.