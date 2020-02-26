Magazin Emrah Demiralp'ten yeni single

Emrah Demiralp'ten yeni single

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Emrah Demiralp'ten yeni single

Besteci kimliğiyle dikkat çeken, farklı yorumu ile beğenilen Emrah Demiralp; Yalan’dan isimli yeni teklisini Müzikal İşler Production etketi ile yayımladı…

26 Şubat 2020, Çarşamba 11:40 Son Güncelleme:
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Emrah Demiralp; 2018 yılında İrem Derici’nin yorumladığı ‘Tek Tabanca ‘’ , 2017 yılında ToprakSağlam’ın yorumladığı "Can Yarası" adlı şarkıların bestecisi, kendi yorumu ile ilk kez ‘’GüzelKadın ‘’ isimli şarkısını geçtiğimiz günlerde dinleyici ile buluşturdu. Şarkısı SPOTİFY‘de ilk 50 ‘ye giren şarkılar bölümünde yerini aldı. Akustik canlı performansları ve farklı yorumu ile de aynı zamanda dikkat çeken Emrah Demiralp; Müzikal İşler Youtube kanalında bir çok çalışmasına yer vermeye devam ediyor.

Yalan‘dan adlı şarkının söz, müzik ve düzenlemesi Emrah Demiralp'e ait. Şarkının video klibi çok yakında müzik kanallarında yerini almaya hazır.

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