Emrah Demiralp; 2018 yılında İrem Derici’nin yorumladığı ‘Tek Tabanca ‘’ , 2017 yılında ToprakSağlam’ın yorumladığı "Can Yarası" adlı şarkıların bestecisi, kendi yorumu ile ilk kez ‘’GüzelKadın ‘’ isimli şarkısını geçtiğimiz günlerde dinleyici ile buluşturdu. Şarkısı SPOTİFY‘de ilk 50 ‘ye giren şarkılar bölümünde yerini aldı. Akustik canlı performansları ve farklı yorumu ile de aynı zamanda dikkat çeken Emrah Demiralp; Müzikal İşler Youtube kanalında bir çok çalışmasına yer vermeye devam ediyor.

Yalan‘dan adlı şarkının söz, müzik ve düzenlemesi Emrah Demiralp'e ait. Şarkının video klibi çok yakında müzik kanallarında yerini almaya hazır.



