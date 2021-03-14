Magazin Emrah ile Sibel Erdoğan çocukları için bir aradalar

Emrah ile Sibel Erdoğan çocukları için bir aradalar

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Emrah ile Sibel Erdoğan çocukları için bir aradalar

Emrah boşanma davasının sürdüğü eşi Sibel Erdoğan’la Belçika’da görüntülendi.

14 Mart 2021, Pazar 14:16 Son Güncelleme:
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Çiftin yanlarında oğulları Elyesa da vardı. Emrah geçtiğimiz temmuz ayında avukatı aracılığıyla Bodrum Aile Mahkemesi’ne başvurmuş ve boşanma davası açmıştı. Emrah’ın gizlilik kararı çıkarttığı dava sürerken ünlü şarkıcının eşi Sibel Erdoğan çocuklarıyla Belçika’da yaşayan ailesinin yanına gitti. Emrah da bir süredir yurtdışında olan çocuklarını görmek için Belçika’ya uçtu.

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