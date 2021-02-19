Emrah Kılıç: Online saç boyama işlemi yaptık

Karantina ve kısıtlama önlemleri nedeniyle gelirleri azalan kuaförler tüm zorluklara rağmen hijyen tedbirleri kapsamında gereken kurallarla uymaya ve ek harcamalar yapmaya devam ediyor.

Bu zorlu süreçte önceliklerinin yalnızca “sağlık” olduğunu söyleyen Emrah Kılıç, aldıkları hijyen önlemleriyle ilgili olarak şu ifadeleri kullandı:

“Önce sağlık diyerek ve bunu her fırsatta söyleyen ve hissettiren bir ekiple çalışıyoruz. Hem çalışanlarımız hem de müşterilerinin sağlığını ön planda tutarak çözüm ve dönüş için büyük bir hazırlık hareketi gerçekleştirdik. Salonların açılmasıyla çalışanlarımıza gerekli hijyen eğitimleri verdik. Hijyen standartlarına uygun randevu sistemi organize ettik. Sağlık Bakanlığımızın önerileri doğrultusunda maske, mesafe ve temizlik kurallarına uygun olarak bir aradayız.

Online saç boyama ve kesim işlemi yaptık

Salonların kapalı olduğu dönemde müşterileriyle irtibatı hiç kopartmadıklarını söyleyen Kılıç, online saç boyama ve kesim işlemi dersi verdiklerini belirtti.

Kılıç, “Gözü kapalı yıllarca bize saçlarını emanet eden müşterilerimiz var. Saçlarındaki işlemleri en az hasarla evde nasıl telafi edecekleri konusunda bize danıştılar. Biz de onlara online olarak evde nasıl saç boyamaları gerektiğini, hangi malzemeleri kullanmaları gerektiğini, saçını kesmek isteyenlere alması gereken aletleri ve nasıl yapacaklarını anlattık. Salonlar açılır açılmaz da soluğu yeniden bizim yanımızda aldılar.” dedi.

Kadınların başaramayacağı hiçbir şey yok

Kadınların biraz cesaretle yapamayacaklarını düşündükleri birçok işlemi bile yaptıklarını belirten Kılıç, şu ifadeleri kullandı: “Pandemi döneminde kadınlar kuaför salonlarından aldıkları hizmetlerin evde çözümlerini aradılar. Dip boyası renklerini çözmeye çalıştılar, bizi arayarak destek aldılar ya da sıkılıp kendi doğal renklerine boyadılar. Esasında evlerinde yapabilecekleri işlemleri denediler ve en önemlisi uğraştılar. Sosyal medya fazlasıyla örneklerle dolu. Kadınların profesyonel bir tıraş makinesi ile eşlerinin saçlarını kestiklerine şahit olduk. Biraz cesaretle yapamayacaklarını düşündükleri birçok işlemi bile yaptılar.”

Kadınların yüzde 85’i kuaföre gidiyor

Yapılan anketlerin sonucuna göre kadınların yüzde 85’i kuaföre gittiğini vurgulayan Emrah Kılıç, “Kuaförler kadınlar için paylaşma, sosyalleşme, psikolojik olarak kendini şımartma, kısacası sosyal ve psikolojik iyiliğimiz için de iyi gelen bir yer. Her sektörde olduğu gibi bizim sektörde de komple bir motivasyon, birliktelik, değişim ve güçlenme programına ihtiyacımız var. Hafta sonu yasaklarının sona ermesi ve düğün, nişan, söz gibi organizasyonların yapılmaya başlamasıyla hareketlilik artacaktır.” şeklinde konuştu.

Kişiye özel renklendirme işlemlerinin yoğun olarak uygulandığını ifade eden Kılıç, yeni dönemle ilgili olarak şunları söyledi: “Kadınlar bu olağandışı dönemde kendi bakımlarını evde yapmaya gayret etti. Sosyal medya üzerinden gördüklerini yapmaya çalıştı. Salonların açılması ve kuaförlerine dönüşle birlikte kadınların artık daha estetik renklendirmeler beklediğini söyleyebilirim. Teknik, profesyonel ve artistik anlamda daha ilham verici uygulamalar istediklerini görüyoruz. Kuaförlerimiz de özellikle saç boyama konusunda sanatlarını ortaya koyuyorlar. Kişiye özel, saçın yapısına, ten rengine ve müşterinin beklentilerine göre renklendirme işlemleri çok daha yoğun olarak uygulanıyor.”