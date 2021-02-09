Emrah Serbes üç kişinin ölümüne neden olmuştu... Flaş gelişme!

Trafik kazasıyla üç kişinin ölümüne neden olup 13 yıl 4 ay hapse mahkum edilen yazarsenarist Emrah Serbes dosyasında yeni bir gelişme yaşandı. Serbes'in avukatı Prof. Dr. Ersan Şen, Yargıtay'a Dr. Çezar Atasoy'un hazırladığı epikriz raporunu sunmuştu. Hastanenin antetli kağıdıyla sunulan belgenin hastane yönetiminden habersiz hazırlanıp yargılamayı etkileme amaçlı sunulduğu ortaya çıkmıştı.

Delilleri yok etme amacı

Günaydın'dan Mustafa Sait Özkan'ın haberine göre, Atasoy hakkında 'suçluyu kayırma' ve 'sağlık mensuplarının suçu bildirmemesi' maddeleri kapsamında suç duyurusunda bulunuldu. İddiaya göre kazadan bir gün sonra Serbes'in eniştesi Kıvanç Nart'ın, Dr. Atasoy'u aradığı ve Serbes'in alkol almasının sakıncası olup olmadığını sorduğu, Atasoy'un ise Serbes'in psikolojik durumu gözetilerek alkol almasında sorun olmadığı yönünde görüş bildirdiği ortaya çıktı. Atasoy hakkında yapılan suç duyurusunda, Serbes'in hastanede yapılacak testte alkollü çıkacağı bilindiği için adli makamları yanıltmak ve delilleri yok etmek amacıyla, alkolü kazadan sonra alınmış gibi gösterme amacı güttüğü vurgulandı.

'Aracı Emrah'ın kullandığını bilmiyordum'

Serbes'i hastaneye götüren ve alkollü olduğuna yönelik tespiti engellediği iddia edilen eniştesi Kıvanç Nart hakkında da 'suçluyu kayırma' suçu kapsamında suç duyurusunda bulunuldu. Serbes'in yolda doktor izniyle alkol aldığını söyleyen Nart, "Aracı Emrah'ın kullandığını bilseydim kesinlikle teslim olmasını sağlardım" dedi.

İzmir-Aydın Otoyolu'nda 22 Eylül 2017'de, Emrah Serbes'in kullandığı 34 NT 5005 plakalı otomobil, Torbalı kavşağı yakınlarında, Ayhan Özçelik (59) idaresindeki 34 TV 9335 plakalı otomobile arkadan çarpmıştı. Kazada sürücü Özçelik ile 16 yaşındaki kızı Zeynep olay yerinde, eşi Nilgün Özçelik ise kaldırıldığı hastanede 12 gün sonra yaşamını yitirmişti.

Kazadan sonra 34 NT 5005 plakalı otomobili kendisinin kullandığını iddia eden Kenan Doğru tutuklanmıştı.

Emrah Serbes ise müşteki ailenin avukatının talebiyle "sürücünün belirlenmesi için güvenlik kamera görüntüleri ve emniyet kemeri izlerinin tespitini istemesi" üzerine otomobili kendisinin kullandığını itiraf ederek, 28 Eylül 2017'de teslim olmuş, ardından tutuklanmıştı.

Serbes, İzmir 8. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılandığı davada 13 yıl 4 ay, kazadan sonra 34 NT 5005 plakalı otomobili kendisinin kullandığını söyleyen Kenan Doğru ise 1 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 14. Ceza Dairesi, tarafların itirazlarını reddederek, kararı hukuka uygun bulmuştu. Temyiz üzerine Yargıtay 12. Ceza Dairesi de cezayı onamıştı.

Olayda annesi, babası ve kardeşini kaybeden Ahmet Mert Özçelik, Emrah Serbes'ten 4,5 milyon liralık manevi tazminat talebiyle dava açmıştı.

Serbes açık cezaevine geçtikten sonra Kovid-19 salgını tedbirleri nedeniyle tahliye edilmişti.

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