Emrah ve Sibel Erdoğan boşanıyor
Şarkıcı Emrah, 2014 senesinde Sibel Erdoğan'la nikah masasına oturmuştu. Kanal D ekranlarında yayınlanan '2.Sayfa' programının haberine göre Emrah 6 yıl önce evlendiği Sibel Erdoğan'la boşanma kararı aldı.
Uzun süredir aşk yaşayan Emrah ve Sibel Kirer, 16 Haziran 2014 tarihinde İstanbul Conrad Hotel’in panoramik terasında düzenlenen düğün töreniyle evlenmişlerdi. Kanal D ekranlarında yayınlanan '2.Sayfa' programının haberine göre; Emrah 6 yıl önce evlendiği Sibel Erdoğan'la boşanma kararı aldı.
Evlilikte ilk çıtırdamanın 1 yıl önce başladığı ifade edildi. Ünlü çiftin arasındaki kavgaların sona ermemesi sonucunda çift terapistine gitmeye karar verdiler.Ancak kaçınılmaz son geldi çattı. Fikir ayrılıkları ve şiddetli geçimsizlik devam edince Emrah ve Sibel Erdoğan boşanma karar aldı.
Aynı evde yaşıyorlar
Henüz hukuki sürecin başlamadığı fakat Sibel Erdoğan'ın avukatlarıyla görüşmeye başladığı ve anlaşmalı olarak boşanma kararı aldıkları ortaya çıktı. Çiftin hala aynı evde yaşadığı ve çekişmeli bir boşanma olmayacağı da konuşulanlar arasında.
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