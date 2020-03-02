Emrah ve Sibel Kirer boşanıyor mu?

Emrah ve Sibel Kirer, 16 Haziran 2014 tarihinde İstanbul Conrad Hotel’in panoramik terasında düzenlenen düğün töreniyle evlenmişlerdi. Emrah ve Sibel Kirer'in boşanma kararı aldığı iddia edildi. Evlilikte ilk çıtırdamanın 1 yıl önce başladığı ifade edildi. Ünlü çiftin arasındaki kavgaların sona ermemesi sonucunda çift terapistine gitmeye karar verdiler.

"Yüzüğüm parmağımda"

Milliyet'ten Seçkin Şenvardar'ın haberine göre; Emrah’ın eşi Sibel Kirer, önceki gün Nişantaşı City’s’de görüntülendi. Şarkıcıyla boşanacakları iddia edilen Kirer, “Bu haberler doğru değil. Boşanmadık ve yüzüğüm de parmağımda... Evlerimizi ayırmadık. Emrah, film ve müzik çalışmalarına devam ediyor” diye konuştu.



