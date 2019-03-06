Emrah'ın oğlu Tayfun askere gidiyor
Emrah'ın uzun yıllardır görüşmediği oğlu Tayfun, vatani görevini yapmak üzere askere gidiyor
Beyazperdede 'acıların çocuğu' olarak hafızamıza kazınan Emrah'ın, sonradan büyük bir baskıyla kabullendiği ancak görüşmediği oğlu Tayfun Erdoğan, sosyal medya hesabı üzerinden babasına seslendi.
Askere gidecek olan Tayfun, babasından helallik istedi.
''YANIMDA OLMASINI İSTİYORUM''
Tayfun, Instagram hesabından yayınladığı videoda, "Her dönemde yanımda olmasını istediğim insanın, babamın gerçekten şu anda yanımda olmasını istiyorum.
'Hayırlısıyla git, hayırlısıyla gel' demesini temenni ettiğim bir dönemdeyim. Kendisine ulaşmayı çok istedim. Mektup yazdım, mektuplarıma karşılık alamadım" ifadelerini kullandı.
TAYFUN'UN PAYLAŞTIĞI VİDEO:
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