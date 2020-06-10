Magazin Emrah'tan tartışma yaratacak açıklama

Emrah'tan tartışma yaratacak açıklama

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Emrah'tan tartışma yaratacak açıklama

Emrah, sosyal medya hesabından, Youtube'da yüksek sayıda izlenme oranlarına yaklaşan şarkılara ve onları yorumlayan isimlere sert göndermede bulundu. Emrah’ın “detone” diyerek hangi şarkıcıyı hedef aldığı merak konusu oldu.

10 Haziran 2020, Çarşamba 21:51 Son Güncelleme:
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Emrah dinlediği çok popüler bir şarkının yorumcusuna isyan etmiş ve sesinin detone ve sirtone olduğunu söyledi. Emrah, dijital mecrada tıklanmalarıyla ünlü olan isimleri şu sözlerle eleştirdi:

Az önce denk geldim, milyonlar tıklanmış bir şarkıya yorumcunun bu kadar detone ve sirtone olmasına rağmen yüksek sayıda izlenmesi olmasına gerçekten çok ama çok şaşırdım. Hayretler içerisindeyim. İnsanların güzel sesler ve şarkılar dinlemesi dileğiyle.

Emrah'ın bu sözlerle kime göndermede bulunduğu merak edilirken konuya çektiği video ile açıklık getirdi.

https://www.instagram.com/tv/CBQpOuYJ2ym/?utm_source=ig_web_copy_link


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