Emre Akbaba 4 ay sonra bireysel çalışmalara başladı

4 ayı aşkın süredir tedavi süreci devam eden ve uzun süre koltuk değneği kullanan Emre Akbaba, antrenmanlara başladı. Bireysel olarak hafif egzersiz antrenmanlarına start veren milli futbolcunun bu sezon içerisinde takıma dönmesi beklenmiyor.

Galatasaray Futbol Takımı Doktoru Yener İnce, mayıs ayında sakatlanan oyuncunun ancak 1 sene sonra sahalara dönebileceğini belirtmişti. Bu da Akbaba'nın 2019-2020 sezonunu tamamen kaçırması anlamına geliyor.

2020-2021 sezonuyla beraber tekrar yeşil sahalara dönmesi beklenen 26 yaşındaki futbolcu, bireysel antrenmanların yanında tedavi sürecine de devam ediyor. Emre Akbaba 2018-2019 sezonu başında Alanyaspor'dan Galatasaray'a 4 milyon euro bonservisle transfer edilmişti.

Emre Akbaba, sakatlanmadan önce çekimlerinde yer aldığı ve ayağı kırıldıktan kısa bir süre sonra yayına giren kamu spotuyla gündeme oturmuştu. Bayramdaki trafik kazalarını önleme amacıyla çekilen Metin Oktay'lı ve Emre Akbaba'lı reklam filmi çok beğenilmişti.