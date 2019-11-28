Emre Akbaba 7 ay sonra takımla beraber çalıştı Trabzonspor maçı öncesinde hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da sürpriz bir gelişme yaşandı. Geçen haftalarda bireysel çalışmalara başladığını açıklayan Emre Akbaba, aylar sonra takımla beraber çalıştı. Galatasaray resmi Twitter hesabı da Emre Akbaba ve Fatih Terim'in olduğu bir antrenman fotoğrafı paylaştı.