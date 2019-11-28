Emre Akbaba 7 ay sonra takımla beraber çalıştı
Trabzonspor maçı öncesinde hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da sürpriz bir gelişme yaşandı. Geçen haftalarda bireysel çalışmalara başladığını açıklayan Emre Akbaba, aylar sonra takımla beraber çalıştı. Galatasaray resmi Twitter hesabı da Emre Akbaba ve Fatih Terim'in olduğu bir antrenman fotoğrafı paylaştı.
Süper Lig'in 13. hafta karşılaşmasında Trabzonspor'a konuk olacak Galatasaray'da Emre Akbaba sevinci yaşandı. 27 yaşındaki oyuncu tam 7 ay sonra takımla idmanlara çıktı.
Geçen sezon Çaykur Rizespor maçında ayağı 3 yerinden kırılan Akbaba, uzun süredir sahalardan uzaktı.
Tedavi ve rehabilitasyon sürecinin ardından geçtiğimiz haftalarda bireysel çalışmalara başladığını Instagram'da paylaştığı fotoğrafla açıklayan Emre Akbaba, takımla çalışmalara da başladı. Sakatlıklarla ve formsuz oyuncularla dolu olan Galatasaray'da Emre Akbaba'nın dönüşü sevinçle karşılandı.
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Milli futbolcunun askıda olan sözleşmesinin ikinci yarıda yeniden aktif hale getirilmesi ve Emre'nin takıma dönmesi bekleniyor.
https://twitter.com/GalatasaraySK/status/1199930955236073472
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