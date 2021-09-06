Galatasaray'da beklenen ayrılık yaşandı. Emre Akbaba, Alanyaspor'a kiralandı. Oyuncu için kiralama bedeli ödenmezken maaşının tamamını Alanyaspor karşılayacak.

Akbaba'nın biten sözleşmesi birkaç hafta önce yenilenmişti.

Galatasaray'ın bir diğer oyuncusu Sofiane Feghouli, Emre Akbaba için veda mesajı paylaştı.