Emre Akbaba Alanyaspor'a gitti
Galatasaray'da beklenen ayrılık gerçekleşti. Alanyaspor'a dönen Emre Akbaba, sarı kırmızılı takımdan ayrıldı. Akbaba, Alanyaspor'la antrenmana çıktı.
06 Eylül 2021, Pazartesi 12:19 Son Güncelleme:
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Galatasaray'da beklenen ayrılık yaşandı. Emre Akbaba, Alanyaspor'a kiralandı. Oyuncu için kiralama bedeli ödenmezken maaşının tamamını Alanyaspor karşılayacak.
Akbaba'nın biten sözleşmesi birkaç hafta önce yenilenmişti.
Galatasaray'ın bir diğer oyuncusu Sofiane Feghouli, Emre Akbaba için veda mesajı paylaştı.
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