Emre Akbaba için 4 kulüp sıraya girdi! İşte o teklifler...

Galatasaray'a büyük umutlarle gelen ancak geçirdiği zorlu sakatlıklar sonrası kendisinden beklenen performansı sergileyemeyen Emre Akbaba için Süper Lig ekipleri transfer yarışına girdi. Vole'den Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Başakşehir, Kasımpaşa, Adana Demirspor ve Giresunspor, Emre Akbaba için Galatasaray ile görüşüyor.

Galatasaray'a 2018/19 sezonunun başında 4,5 milyon Euro bonservis bedeliyle Alanyaspor'dan gelen Emre Akbaba, Temmuz başında 2 yıllık yeni sözleşme imzalamıştı.



