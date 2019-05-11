Emre Akbaba kimdir? Kaç yaşında?

Süper Toto Süper Lig'in 32. haftasında Çaykur Rizespor Galatasaray maçının 68. dakikasında çok talihsiz bir olay yaşandı. Maça 62. dakikada giren Emre Akbaba'nın 68. dakikada yağaı kırıldı. Tüm futbolculer büyük üzüntü yaşarken "Emre Akbaba kimdir?" sorusugündem oldu.

EMRE AKBABA KİMDİR?

Emre Akbaba, 4 Ekim 1992 tarihinde Fransa'nın Seine-Saint-Denis kentinde dünyaya gelmiştir. 2012 yılında Türkiye’ye gelerek MP Antalyaspor’un altyapısında oynamaya başladı. 2012 yılında Kahramanmaraş B.Ş. Belediyespor’da profesyonel futbol hayatına geçen Emre Akbaba 2013 yılında Medical Park Antalyaspor’a dönüş yaptı. 2013-14 futbol sezonuna gelindiğinde 2 yıl kiralık olarak Alanyaspor’un renklerine dahil olan Emre Akbaba Türkiye Kupası A2, 2 ve 3. Liglerde birçok kez forma giydi. 2013-14 sezonunda 16 gol ve 11 asistlik performansıyla takımının 1. Lig'e yükselmesinde pay sahibi oldu.

1,80 boyuna sahip olan ve orta saha-on numara mevkisinde top koşturan Emre Akbaba her iki ayağına da hakimdir.