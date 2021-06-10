Emre Akbaba yurt dışına mı transfer oluyor? Sürpriz teklif...

Fransa doğumlu olan ve Fransız vatandaşlığı da bulunan Emre Akbaba, Arap yarımadasında oynamaya sıcak bakabilir. Haberdeki detayda Emre'ye teklif edilen ücretin oldukça yüksek olduğu bildirildi.

Transfer gerçekleşirse Emre, şimdi aldığının 2 katına yakın bir para kazanacak. Akbaba'nın sarı kırmızılı kulüpten aldığı son maaş ise yaklaşık 9 milyon lira. (1 milyon 750 bin euro ancak kur 5,3'e sabitlendi)