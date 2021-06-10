Emre Akbaba yurt dışına mı transfer oluyor? Sürpriz teklif...

Birleşik Arap Emirlikleri'nden Emre Akbaba'ya talip olduğu öne sürüldü. Ülke basınından ortaya atılan iddiada takım ismi verilmedi ancak ligin önde gelen ekiplerinden birinin Emre Akbaba'ya talip olduğu iddia ediliyor.
Fransa doğumlu olan ve Fransız vatandaşlığı da bulunan Emre Akbaba, Arap yarımadasında oynamaya sıcak bakabilir. Haberdeki detayda Emre'ye teklif edilen ücretin oldukça yüksek olduğu bildirildi.
Transfer gerçekleşirse Emre, şimdi aldığının 2 katına yakın bir para kazanacak. Akbaba'nın sarı kırmızılı kulüpten aldığı son maaş ise yaklaşık 9 milyon lira. (1 milyon 750 bin euro ancak kur 5,3'e sabitlendi)
Galatasaray'da kalmak isteyen Emre, Fatih Terim'le yola devam edilmesi halinde yüksek ihtimalle maaşında indirime giderek takımda kalacak. Ancak Fatih Terim'le devam etmeyecek olan yönetimlerden biri gelirse, Emre'nin ayrılığı gerçekleşebilir.
Bu belirsizlik durumu tıpkı Şener Özbayraklı gibi Emre Akbaba'yı korkutuyor. Seçimden önce gelen böyle bir teklifi kaçırmak istemeyen Akbaba, teklifi reddeder ve Galatasaray'dan da yeni sözleşme teklifi alamazsa sıkıntı yaşayacak.
Galatasaray'ın Alanyaspor'dan 4 milyon euro bedelle kadrosuna kattığı oyuncu sakatlıklar nedeniyle gerçek formunu bir türlü yakalayamamıştı. Geçtiğimiz sezon ise ligin son haftalarında attığı kritik gollerle takımını şampiyonluk yarışında tutmuştu.