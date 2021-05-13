Emre Akbaba'nın en mutlu günü! İkiz kızları oldu
Galatasaraylı futbolcu Emre Akbaba'nın ikiz kızları oldu. Mutlu haberi sarı kırmızılı kulüp duyurdu.
13 Mayıs 2021, Perşembe 21:30 Son Güncelleme:
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Sarı-kırmızılı ekipten yapılan tebrik mesajında, şu ifadelere yer verildi:
"Futbol Takımı oyuncularımızdan Emre Akbaba ve değerli eşi Yasemin Akbaba'nın iki kız çocuğu dünyaya geldi. Akbaba çiftini tebrik eder, yeni doğan kızları Alya ve Asya'ya uzun, sağlıklı ve mutlu bir ömür dileriz"
AA
https://twitter.com/GalatasaraySK/status/1392868526634029068