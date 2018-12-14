Emre Aşık boşanma davası açtığı eşine aylık 25 bin lira ödeyecek

Emre Aşık, geçen ay, 3 Haziran 2012'de Fransa'da evlendiği Yağmur Aşık ile anlaşmalı boşanma davası açmıştı. Çift yaptıkları boşanma protokolünü de dava açıldıktan 4 gün sonra mahkemeye sunmuştu.

Protokolde taraflar, birbirlerinden maddi ve manevi tazminat istememişti. Mahkeme, çifte anlaşmalı boşanmaları için bugüne duruşma tarihi vermişti.

''BOŞANMA PROTOKOLÜ ÖZGÜR İRADESİ OLMADAN İMZALANDI''

İstanbul Aile Mahkemesi'nde görülen duruşmaya Emre Aşık ve Yağmur Aşık gelmedi. Yağmur Aşık'ın avukatı Ersel Kahyaoğlu, müvekkilinin anlaşmalı olarak boşanmaktan vazgeçtiğini, boşanma protokolünü özgür iradesi ile imzalamadığını belirterek, karşı boşanma davası açtıklarını bildirdi.

Avukat Kahyaoğlu, Yağmur Aşık ve Emre Aşık'ın ayrı yaşadığını anlatarak, "Kendisi çalışmamaktadır. Üç çocuğuna dahi bakamamaktadır. Müvekkil için 20 bin, çocuklar içinde 10'ar bin TL tedbir nafakası istiyoruz" dedi.

Emre Aşık'ın avukatı ise Yağmur Aşık'ın Bursa'ya gittiğini, çocukları babalarına göstermediğini söyledi.

Mahkeme, Emre Aşık'ın 10 aylık ve 2,5 ile 5 yaşlarında olan 3 çocuğu için aylık 5'er bin TL, Yağmur Aşık için de 10 bin TL tedbir nafakası ödemesine karar verdi.

Mahkeme, tarafların delil ve iddialara cevaplarını sunması için duruşmayı erteledi.

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DHA