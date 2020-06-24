Magazin Emre Aşık ile Yağmur Sarnıç’ın velayet tartışması

Emre Aşık ile Yağmur Sarnıç’ın velayet tartışması

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Emre Aşık ile Yağmur Sarnıç’ın velayet tartışması

Eski milli futbolcu Emre Aşık ile Yağmur Sarnıç’ın çekişmeli boşanma davası sürüyor. Çiftin üç çocuğunun geçici velayeti 8 ay önce babaları Emre Aşık’a verilmişti.

24 Haziran 2020, Çarşamba 09:54 Son Güncelleme:
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Yağmur Sarnıç, çocuklarını mahkeme kararıyla her pazar saat 10.00’da Aşık’ın Ataşehir’deki evinden alıp aynı gün saat 16.00’da teslim ediyor. Bu hafta çocuk teslimi sırasında tv100 Magazin Hattı kamerası da oradaydı. Annelerinden ayrılmak istemeyen çocukların ağladığı dikkat çekti. Aşık ve Sarnıç’ın dakikalarca kavga etmesi site sakinlerinin de tepkisini çekti.


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