Magazin Emre Aşık ve Yağmur Aşık'ın boşanma davasında flaş gelişme! Velayet talebi reddedildi

Emre Aşık ve Yağmur Aşık'ın boşanma davasında flaş gelişme! Velayet talebi reddedildi

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Emre Aşık ve Yağmur Aşık'ın boşanma davasında flaş gelişme! Velayet talebi reddedildi

Eski milli futbolcu Emre Aşık ve eşi Yağmur Aşık'ın çekişmeli boşanma davasında tanıklar dinlendi. Mahkemenin Yağmur Aşık'ın velayet talebini reddettiği öğrenildi.

05 Nisan 2021, Pazartesi 13:47 Son Güncelleme:
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İstanbul 10. Aile Mahkemesi'nde görülen duruşmada davacı - karşı davalı olan Emre Aşık ve taraf avukatları yer aldı. Davalı-karşı davacı Yağmur Aşık ise duruşmaya katılmadı. Davada gizlilik kararı olduğu için salona gazeteci ve izleyici alınmadı.

'YAĞMUR AŞIK'IN VELAYET TALEBİ REDDEDİLDİ'

Duruşmada Emre Aşık'ın getirdiği 2 tanığın dinlendiği öğrenildi. Duruşma sonrasında Emre Aşık'ın avukatı, karşı tarafın velayet talebinin mahkeme tarafından reddedildiğini söyledi. Duruşma eksik hususların giderilmesi için ertelendi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Eski futbolcu Emre Aşık'ın anlaşmalı boşanma davası açtığı 8 yıllık eşi Yağmur Aşık, mahkemeye sunduğu dilekçe ile anlaşmalı olarak boşanmaktan vazgeçtiğini belirterek, karşı boşanma davası açmıştı. 3 çocuk annesi Yağmur Aşık, boşanmalarına ayrı yaşadığı eşinin ailesi ile 3'üncü bir kişinin neden olduğunu ileri sürmüştü. DHA/ BÜŞRA ÇOBAN

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