Emre Aşık 2012’de evlendiği, üç çocuğunun annesi Yağmur Sarnıç’a şubat 2018’de boşanma davası açmıştı. 27 Eylül’de de eşinin, kendisini öldürmek için tetikçi tuttuğunu iddia edip suç duyurusunda bulunmuştu. Eski futbolcu dün basın açıklaması yaptı. “Evliliğin bir kumpas olduğunu göremedim. Defalarca dolandırıldım. imzam taklit edildi, şirketimin içi boşaltıldı. Tehdit edildim. Çirkin iftiralarla itibarım yerle bir oldu” dedi.

"Bedeli çok ağır oldu"

Emre Aşık şunları söyledi: “15-20 milyon TL kaybım bulunuyor. Hacizle, icrayla tanıştım. Ablamlarım verdiği parayla nafakamı ödüyorum. Yanlış evliliğin bedeli çok ağır oldu. 65’e yakın dava açtık. Beni öldürerek toptan kurtulmaya çalışıyor. Yağmur’un ardında bir çete var.”

Emre Aşık’ın avukatı Funda Sadıkahmet Alp de “Cinayet planı, Emre Aşık’ın verdiği nafaka ile yapılmış, o paralarla iki silah alınmış. Yağmur Sarnıç ile tuttuğu tetikçi Baycan Şenürek’e yurtdışı yasağı getirildi” diye konuştu.