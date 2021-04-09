Magazin Emre Aşık'ın Yağmur Aşık'a açtığı tazminat talebi reddedildi

Emre Aşık'ın Yağmur Aşık'a açtığı tazminat talebi reddedildi

Magazin

Emre Aşık'ın Yağmur Aşık'a açtığı tazminat talebi reddedildi

Eski futbolcu Emre Aşık, 2 yıl önce İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi’ne başvurarak boşanma davası süren eşi Yağmur Aşık’ın kendisini FETÖ üyesi olmakla suçladığını iddia etmişti. Aşık, 2 TL’lik tazminat davası açmıştı.

09 Nisan 2021, Cuma 08:35 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülen davanın karar duruşmasına Emre Aşık ile Yağmur Aşık katılmazken, tarafları avukatları temsil etti. Duruşmada söz alan eski futbolcunun avukatı, “Davamızın kabulüne karar verilsin” dedi.

'BOŞANMA SEBEBİ OLARAK FETÖ SUÇLAMASI BELİRTİLMİŞTİR'

Yağmur Aşık’ın avukatı şu açıklamayı yaptı:

“Tarafların boşanma davasının görüldüğü aile mahkemesindeki dosyasında Emre Aşık aynı suçlamalarda bulunarak tazminat talebinde bulunmuştur. Boşanma sebebi olarak FETÖ suçlaması belirtilmiştir. Talepleri aynıdır. Davanın reddine karar verilsin.”

Mahkeme, gerekçesi sonradan açıklanmak üzere Emre Aşık’ın açtığı davayı reddetti. Hürriyet/ Özge Eğrikar

İlgili Haberler
Emre Aşık ve Yağmur Aşık'ın boşanma davasında flaş gelişme! Velayet talebi reddedildi


Yazarlarımızdan
Filiz Özkol
9 Nisan 2021 günün burç yorumları
Filiz Özkol
Şirin Sever
NFT çılgınlığı sarmış dört bir yanımı...
Şirin Sever
Mehmet Coşkundeniz
Yas süreci bittiğinde
Mehmet Coşkundeniz
Uğur Alkapar
Mekanlar taşınıyor
Uğur Alkapar
Öner Döşer
5 Nisan haftasına astrolojik bakış: Bağışıklığınızı güçlendirin!
Öner Döşer
Hande Kazanova
5 Nisan haftası burçlar
Hande Kazanova
Suna Akyıldız
Olaylı gecenin perde arkası
Suna Akyıldız
Funda Duru
Bir Instagram hesabının anatomisi: Billie Eilish
Funda Duru
Yasemin Candemir
Türkiye’de her 10 kişiden 9’unda D vitamini eksikliği var!
Yasemin Candemir
Gökçen Erdoğan
Sekste koku ne kadar önemli?
Gökçen Erdoğan
Bekir Saçar
Çölde safari yaptılar
Bekir Saçar
Elif Demirtaş Bilir
Sizin hiç babanız öldü mü?
Elif Demirtaş Bilir
Sercan Yaşar
Davet engel tanımaz...
Sercan Yaşar
İrem Haliloğlu
Aslan burcunda dolunay: Şimdi şans cesurlardan yana!
İrem Haliloğlu
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Gerard Butler direksiyon başında uykuya daldı