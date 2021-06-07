Emre Belözoğlu 25 yıldır ilk kez tatil yapacak

Kelebek yazarı Mehmet Üstündağ yazdı...

Fenerbahçe Futbol A Takım Direktörü ve Sportif Direktörü Emre Belözoğlu, geçen hafta yayınladığı bir mesajla takımdan ayrıldığını duyurdu. “Hayırlı olsun” demek için aradığım Belözoğlu’na bundan sonra ne yapacağını sordum.

“Önce tatil” diyen yıldız sporcu, “Biliyor musun ben aslında 25 yıldır hiç tatil yapmadım” dedi.

Hep kısa tatiller yaptığını ve bu süreçlerde de kafasının hep dolu olduğunu ve tam anlamıyla dinlenemediğini anlatan Emre Belözoğlu, 25 yıldır ilk kez “kafasını dinleyecek...”







