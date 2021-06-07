Magazin Emre Belözoğlu 25 yıldır ilk kez tatil yapacak

Emre Belözoğlu 25 yıldır ilk kez tatil yapacak

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Emre Belözoğlu 25 yıldır ilk kez tatil yapacak

Erol Bulut sonrası geçici olarak Fenerbahçe’nin direktörlüğünü üstlenen Emre Belözoğlu, ligin bitmesiyle istifasını verdi. Milli Takım’dan yardımcı hocalık teklifi alan Belözoğlu, ilk önce Çeşme’de uzun bir tatil yapacak.

07 Haziran 2021, Pazartesi 14:47 Son Güncelleme:
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Kelebek yazarı Mehmet Üstündağ yazdı...

Fenerbahçe Futbol A Takım Direktörü ve Sportif Direktörü Emre Belözoğlu, geçen hafta yayınladığı bir mesajla takımdan ayrıldığını duyurdu. “Hayırlı olsun” demek için aradığım Belözoğlu’na bundan sonra ne yapacağını sordum.

“Önce tatil” diyen yıldız sporcu, “Biliyor musun ben aslında 25 yıldır hiç tatil yapmadım” dedi.

Hep kısa tatiller yaptığını ve bu süreçlerde de kafasının hep dolu olduğunu ve tam anlamıyla dinlenemediğini anlatan Emre Belözoğlu, 25 yıldır ilk kez “kafasını dinleyecek...”


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