Emre Belözoğlu, Abdennour ile yaşadığı küfür olayını anlattı

Fenerbahçe'nin ve Milli Takım'ın kaptanı Emre Belözoğlu, DMAX'te katıldığı 'Aslında' programında açıklamalarda bulundu.









"Eleştirilebilir bir profil olduğumu biliyorum"

Kendini ifade etmek zorunda kalmak gerçekten çok zor. Dışarıda da o kadar sakin bir insan değilim. Birçok olay karşısında sakin kalmayı ben de istiyorum. Biraz da bu yaşla gelişen bir durum oluyor.





Ama saha içinde eleştirilebilir bir profil olduğumu, kaybetmeye tahammülüm olmadığını ve bazen bu anlamda hatalar yaptığım gerçeğini kabul ederek dışarıda olabildiğince sade bir hayat sürüyorum.





Sahanın içinde değişim yaşadığımı düşünüyorum. Saha dışında hala aynıyım. Ortada bir geçmiş varsa bu önünüze her zaman getirilecektir. Bedelini çok daha ağır ödediğim şeyler de oldu. Artık belli yorgunluklar oluyor. Tamamen performansıma konsantre olmak istediğim için.

Son yaşanan Abdennour olayı

"Abdennour ile girdiğim diyalogdan dolayı çok da mutlu değilim. Oraya özür dilemek için gittim, ayağına bastığımı da hissetmedim. Kendisinden iki kez özür diledim, o da bir cevap verdi. Ben de tepki gösterdim. İnsanlar yaptığımı hata olarak görüyorsa, özür dilemekten asla geri durmam.





Sokakta yürürken başıma gelse devam edeceğim olaylar, saha içindeki adrenalin ve kazanma hırsının etkisiyle insanı bir kirpi haline getiriyor.





Pazar günü yaptığımı insanlar hata olarak görüyorsa özür dilemekten hiçbir zaman geri durmam. Yaşananlar için de özür dilerim. Yayıncı kuruluş da biraz saha içerisine yönelmeli. Ben çoğu oyuncunun ağzından çıkanları görüyorum.