Emre Belözoğlu Alanyaspor maçında takımının başında olamayacak

Başakşehir ile Alanyaspor cumartesi günü Süper Lig'in 19. hafta müsabasında karşılaşacak. Başakşehir teknik direktörü Emre Belözoğlu'nun ise özel bir sağlık sorunu nedeniyle Alanyaspor mücadelesinde takımının başında olamayacağı öğrenildi.

Durumunun iyi olduğu kaydedilen genç hocanın tedbir amaçlı evinde olduğu ve istirahat ettiği bildirildi.

Belözoğlu'nun gelecek hafta oynanması planlanan kritik Konyaspor karşılaşmasında ise takımının başında olması bekleniyor.