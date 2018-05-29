Emre Belözoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Arda Turan'ın her şeyden önce kardeşi gibi gördüğü bir isim olduğunu belirterek, "Arda'nın transferini çok büyük bir mutlulukla karşıladık. Arda adına talihsiz bir sene oldu. 6 ayda kariyerinde yaşamadığı sakatlıkları yaşadı. Eğer Arda, 6 ayda iki sakatlık yaşamasaydı bence biz şampiyon olurduk. Arda bize en az 8-9 puanlık fark yaptırırdı. 6-7 aylık oynamama döneminden gelip, üzerine iki sakatlık kolay değildir. Arda ile ilgili yapılan yorumlara çok fazla katılmıyorum. Hazır gelmemesine rağmen oynadığı 3-4 çok iyi maç olduğunu söyleyebilirim. Arda'nın sakatlıkları olmasaydı şampiyon olurduk." ifadelerini kullandı.

Arda Turan'ın 16'dan 10 maça düşen cezasını da değerlendiren Emre, şöyle konuştu:

"Bu kadar yüksek bir cezanın verilmesini hakkaniyetli ve doğru bulmuyorum. Arda bir değerdir. Arda'nın hataları da vardır ama ülkemizde iyi futbolcu yetişmiyor. Büyük futbolcu hiç yetişmiyor. Çok fazla jenerasyonla oynadım, Arda'nın kıymetini bilmeliyiz. Arda'nın da herkese cevap vereceği yerin saha olacağını bilmesi gerekiyor. Arda'nın hatalar yaptığını ama ona da haksızlık yapıldığını düşünüyorum. Arda gelecek sezon sahada herkese bu cevabı verecektir, eleştiriler de bitecektir. Sezon başında inşallah 4 Avrupa maçı oynayacağız. O 4 maçta Arda ses getirecek oyunlar oynarsa, 8 haftalık cezanın bitmesini iple çekeriz."

- "Hayatımda hiçbir hakemin, ben tekme yerken güldüğünü görmedim"

Emre Belözoğlu, "Şampiyonluğun kırılma maçı hangisiydi?" sorusunu ise şu şekilde yanıtladı:

"Özellikle deplasmandaki Galatasaray maçında çok iyi oynamadık. Burada Halil Umut Meler gerçeğini de söylememiz gerekiyor. İlk defa bu cümleleri kuracağım. Hayatımda hiçbir hakemin, ben tekme yerken güldüğünü görmedim. O günkü Halil Umut Meler'i hayatım boyunca unutmayacağım. O da bunu iyi bilsin. Bizi orda çok ezdirdi. Biz tekme yerken güldüğünü de gördük. Galatasaray galibiyeti haketti. Galatasaray maçı ve içerdeki Sivas beraberliğimiz şampiyonluğu belirledi. Oyuncu profili olarak rakiplerimize yakınız ama camia olarak gerideyiz. Hakem, taraftar, medya bunlar da şampiyonlukta etkin rol oynar. Bunları net hissetmedik. Her sene üstüne koyuyoruz. Gelecek sene bu zamanlarda belki bir röportaj yapıp, şampiyonluğun nasıl geldiğini konuşuruz."

- "Şampiyonlukla futbolu bırakırsam mükemmel bir veda olur"

Deneyimli futbolcu, kulüp başkan Göksel Gümüşdağ'ın "Emre'nin bırakmasını istiyorum" açıklamasından 2 gün sonra sözleşmesinin uzatılmasını ise "Sayın başkanımız, beni bazen benden fazla düşünen bir ağabeyimdir. Saha içindeki hal ve tavırlarımdan en başta o rahatsız oluyor. Aramızdaki hukuka binaen açıklamalar yaptı. Bırakmamı isteselerdi yine bu ailenin içinde kalacaktım. Başkanla bu konuyu hiç konuşmamıştık, görüşmemizden 1 gün önce televizyonda böyle bir bağlantı olunca bazı yanlış anlaşılmalar oldu." sözleriyle açıkladı.

Kendinde en az 1 sene daha futbol oynayabilecek gücü hissettiğini aktaran 37 yaşındaki futbolcu, "Doğru bir karar verdiğimizi düşünüyorum. Şampiyonlukla futbolu bırakırsam mükemmel bir veda olur. Bazı şeyleri tadında ve zirvede bırakmak önemli. Büyük konuşmak istemiyorum ama büyük ihtimalle bu sene son senem olur. 37-38'li yaşlarda futbol oynamak kolay değil. İki-üç yaş küçük arkadaşlarımı halı sahaya çağırıyorum, halı sahaya bile gelmiyorlar." şeklinde konuştu.

- "Hiçbir zaman derviş olduğumu iddia etmedim"

Emre Belözoğlu, "Saha içinde yaptığınız agresif hareketler tepki alıyor..." sözleri üzerine ise, şu ifadeleri kullandı:

"Tepki olacaktır. 12-13 yaşında neysem aynı devam ediyorum. Sahada duygularını kontrol edemeyen ama samimi biriyim. Bunu değiştirmeye çalıştığım çok zaman oldu. Performansıma olu