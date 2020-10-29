Emre Belözoğlu, en kariyerli Türk oyuncuyu açıkladı

Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu, Haber Global'de 'Az Önce Konuştum' programına konuk oldu. Birçok konuda gündem yaratan açıklamalara imza atan Emre Belözoğlu, "Türkiye'nin en kariyerli oyuncusu kim?" soruna 'Arda Turan' yanıtını verdi. Arda Turan hakkında konuşan Emre Belözoğlu, "Arda'nın Galatasaray'da çok başarılı olmasını diliyorum." dedi.

Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu , Haber Global'de 'Az Önce Konuştum' programına konuk oldu. Birçok konuda gündem yaratan açıklamalara imza atan Emre Belözoğlu, "Türkiye'nin en kariyerli oyuncusu kim?" sorusunu yanıtladı.

Arda Turan 'ın Galatasaray 'a dönmesi ile ilgili konuşan Emre Belözoğlu, "Arda benim çok sevdiğim bir kardeşim. Çok başarılı olmasını istiyorum. Aramızda abi-kardeşlik ilişkisi var. Birbirimize nazımız geçer. Arda'ya kızdığım kadar takdir ettiğim çok yönü var. Arda'nın Galatasaray'da çok başarılı olmasını diliyorum. Kariyer olarak da insan olarak da Arda'nın hep iyiliğini isterim" dedi.



