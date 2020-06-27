Futbol Emre Belözoğlu göz yaşlarına hakim olamadı

Emre Belözoğlu göz yaşlarına hakim olamadı

Futbol

Emre Belözoğlu göz yaşlarına hakim olamadı

Yeni Malatyaspor’u 3-2 mağlup eden Fenerbahçe’de kaptan Emre Belözoğlu, galibiyeti getiren golün ardından göz yaşlarına hakim olamadı.

27 Haziran 2020, Cumartesi 22:31 Son Güncelleme:
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Süper Lig’in 29. haftasında Fenerbahçe, sahasında karşılaştığı Yeni Malatyaspor’u 3-2’lik skorla mağlup etti. Müsabakada kaptan Emre Belözoğlu da duygu dolu anlar yaşadı. 39 yaşındaki futbolcu, maçın 90+5. dakikasında Ozan Tufan’ın kaydettiği golün ardından göz yaşlarını tutamadı.

İHA

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