Emre Belözoğlu hücum dönük tempolu oyun tercih edecek

Fenerbahçe’de teknik direktör ile beraber felsefe de değişiyor. Milliyet'in haberine göre; Emre Belözoğlu’nun göreve gelişiyle birlikte daha tempolu ve coşkulu bir oyunun sahaya yansıması hedefleniyor. Eski teknik direktör Erol Bulut’un oynattığı oyun eleştirilse de takımın puan tablosundaki yeri sebebiyle yönetim antrenör konusunda değişikliğine uzun süre gitmemişti. Takım içinde yaşanan birçok sorun, teknik adam ve oyuncular arasındaki problemler ve kopukluğa rağmen yönetim, Bulut’a destek verdi ama sonuç değişmedi.

Önce 2-1’lik Gençlerbirliği mağlubiyeti, hemen akabinde Beşiktaş maçındaki oyun ve 1-1’lik sonucun ardından Başkan Ali Koç ligde kalan 10 haftada şampiyonluğa Erol Bulut ile ulaşmanın mümkün olmadığına inandı ve ayrılık resmen yaşandı.