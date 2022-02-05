Emre Belözoğlu, Kadıköy’de

Süper Lig’de oynanan Fenerbahçe - Başakşehir mücadelesinde turuncu-lacivertlilerin Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, sarı-lacivertlilerden ayrıldıktan sonra ilk kez Kadıköy’e geldi. Fenerbahçe’de geçtiğimiz sezon son 10 maçta hoca olarak görev yapan Belözoğlu ile yollar ayrılmış ve genç teknik adam Başakşehir’in başına geçmişti. Sarı-lacivertli taraftarlar müsabaka öncesinde Belözoğlu’na tribünden tezahüratlarla sevgi gösterisinde bulundu.









İHA