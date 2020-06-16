Futbol Emre Belözoğlu kırmızı kart gördü

Emre Belözoğlu kırmızı kart gördü

Futbol

Emre Belözoğlu kırmızı kart gördü

Türkiye Kupası yarı final rövanşında Trabzonspor ile karşılaşan Fenerbahçe'de kaptan Emre Belözoğlu 24. dakikada kırmızı kart gördü.

16 Haziran 2020, Salı 21:46 Son Güncelleme:
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Yedek kulübesindeki Emre Belözoğlu, Trabzonspor'un golcüsü Sörloth ile tartışıp önce sarı kart ardından ikinci sarı kartı görüp kırmızı kartla oyundan atıldı. Tartışma sonrası Sörloth da sarı kart gördü. Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final 2. maçında Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında oynanan mücadelenin 24. dakikasında sarı-lacivertli futbolcu Serdar Aziz, Sörloth’un müdahalesi sonucu yerde kalınca yedek kulübesinde oturan Emre Belözoğlu hakem Cüneyt Çakır’a tepki gösterdi.

İkinci sarıdan kırmızı kart

Gösterdiği tepki sonrasında sarı kart gören Belözoğlu itirazlarına devam ederken Çakır’a, “Allah’tan kork” sözlerini sarf etti. Bunun üzerine Çakır, Emre’yi ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışına gönderdi.


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