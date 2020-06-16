Emre Belözoğlu kırmızı kart gördü

Yedek kulübesindeki Emre Belözoğlu, Trabzonspor'un golcüsü Sörloth ile tartışıp önce sarı kart ardından ikinci sarı kartı görüp kırmızı kartla oyundan atıldı. Tartışma sonrası Sörloth da sarı kart gördü. Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final 2. maçında Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında oynanan mücadelenin 24. dakikasında sarı-lacivertli futbolcu Serdar Aziz, Sörloth’un müdahalesi sonucu yerde kalınca yedek kulübesinde oturan Emre Belözoğlu hakem Cüneyt Çakır’a tepki gösterdi.

İkinci sarıdan kırmızı kart

Gösterdiği tepki sonrasında sarı kart gören Belözoğlu itirazlarına devam ederken Çakır’a, “Allah’tan kork” sözlerini sarf etti. Bunun üzerine Çakır, Emre’yi ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışına gönderdi.







