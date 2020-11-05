Emre Belözoğlu, Ömer Faruk Beyaz'ın durumunu açıkladı
Fenerbahçe antrenmanında hazır bulunan Emre Belözoğlu, çalışmanın ardından basın mensuplarıyla kısa bir sohbet gerçekleştirdi. Sohbetin en önemli konusu ise Ömer Faruk Beyaz'dı.
05 Kasım 2020, Perşembe 14:50 Son Güncelleme:
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Emre Belözoğlu yaptığı açıklamada "Yeni bir takım, yeni bir sportif direktör ve henüz 2. yılında bir başkan var. Skorların yanında oyun olarak da iyi bir futbol ortaya koyuyoruz. Umarım böyle devam edecek. Daha çok işimiz var. Bizim en büyük görevimiz Erol Hoca'ya yardım etmek.
Ömer Faruk konusuna gelince, Ömer Faruk Beyaz bizim çok değer verdiğimiz bir oyuncu. Taraftarımızın da ona değer verdiğini biliyoruz. O’nun kariyeri için iyi bir plan ve proje ile ilerleyeceğiz. Geçen hafta menajeri geldi ama görüşemedik. Bu konunun iyi bir şekilde neticeleneceğini düşünüyorum" dedi.
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